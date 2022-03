Le groupe NATURINVEST auquel appartient RUE DES PLANTES est un groupe français basé dans l’Ouest qui conçoit, fabrique et vend depuis plus de 30 ans des produits de bien être à base de plantes : phytothérapie, cosmétiques, produits pour la maison et le jardin.

Présent depuis plus de 10 ans sur internet, le site www.ruedesplantes.com propose aujourd’hui la gamme la plus large et la plus variée de produits naturels fabriqués dans l’usine du groupe en Anjou.